Депутати придумали, як забирати посвідчення у водіїв-штрафників

В Україні працюють над розробкою системи штрафних балів для водіїв. Вона передбачає нарахування балів за певне порушення, накопичення яких може бути підставою для втрати посвідчення водія.

Про це 7 жовтня у телемаратоні розповів заступник комітету Верховної Ради з питань транспорту Володимир Крейденко.

«Ця система дуже цікава, давно уже використовується у Європейському Союзі. Якщо вони регулярно порушують правила дорожнього руху, не залежно, чи це швидкісний режим, чи паркування, чи створення аварійний ситуацій, вони накопичують бали. У залежності від того, скільки балів вони накопичили, можуть втратити своє водійське посвідчення», – пояснив Крейденко.

За його словами, сьогодні існують водії,  яких не лякають штрафи за перевищення швидкості.

«Є такі «мажори», які кожен день по 10 штрафів мають, але продовжують швидко їхати на машині, створювати аварійні ситуації і наражати себе і людей на небезпеку. У законодавстві зовсім не передбачено ніякої додаткової відповідальності для таких людей», – додав спікер.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

поліціяштрафиводіїмажори
