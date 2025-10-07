Депутати придумали, як забирати посвідчення у водіїв-штрафників

В Україні працюють над розробкою системи штрафних балів для водіїв. Вона передбачає нарахування балів за певне порушення, накопичення яких може бути підставою для втрати посвідчення водія.

Про це 7 жовтня у телемаратоні розповів заступник комітету Верховної Ради з питань транспорту Володимир Крейденко.

«Ця система дуже цікава, давно уже використовується у Європейському Союзі. Якщо вони регулярно порушують правила дорожнього руху, не залежно, чи це швидкісний режим, чи паркування, чи створення аварійний ситуацій, вони накопичують бали. У залежності від того, скільки балів вони накопичили, можуть втратити своє водійське посвідчення», – пояснив Крейденко.

За його словами, сьогодні існують водії, яких не лякають штрафи за перевищення швидкості.