26 мільйонів на комфорт: як платники податків оплатили житло сотні депутатів Ради

Платники податків в Україні минулого року сплатили за оренду житла кожному третьому народному депутату Верховної Ради. Загальна сума компенсації парламентарям за оренду готельних номерів або квартир у Києві протягом 2024 року склала понад 26,3 мільйона гривень.

Ця сума, за підрахунками видання «Слово і діло», майже дорівнює коштам, які були направлені з державного бюджету на відновлення одного з багатоквартирних житлових будинків у Бородянці на Київщині, пошкодженого внаслідок російського вторгнення.

Масштаби компенсацій

Компенсацію на оренду житла в столиці або передмісті (далі 30 км від меж міста) отримали 117 депутатів станом на початок 2025 року, що становить приблизно 30% від усієї кількості парламентарів. Нардепи мають право на таку компенсацію, оскільки постійно проживають у своїх округах та приїжджають до Києва лише на час засідань сесії.

Хто отримав найбільше

Найбільше отримувачів компенсації виявилося у фракції «Слуга народу» – 87 осіб, на яких витратили 19,8 млн грн за 2024 рік.

Серед інших фракцій і груп:

«Голос» – 7 депутатів ( 1,5 млн грн ).

«Європейська солідарність» та «Довіра» – по 5 депутатів ( по 1,2 млн грн ).

Позафракційні – 4 депутати ( 0,9 млн грн ).

«За майбутнє» та «Відновлення України» – по 3 депутати ( 0,7 млн грн та 0,6 млн грн відповідно).

«Платформа за життя та мир» (ПЗЖМ) – 2 депутати ( 0,3 млн грн ).

ВО «Батьківщина» – 1 депутат (0,2 млн грн).

Ціна оренди vs. відновлення житла

Примітно, що загальна сума, витрачена на компенсації нардепам за оренду житла, у 26,3 млн грн, є практично еквівалентною вартості капітального ремонту та відновлення двоповерхового багатоквартирного будинку для 16 родин у Бородянці.

Цей будинок зазнав руйнувань покрівлі, фасаду та комунікацій під час російських обстрілів. Його відбудова, включно з установкою сонячних панелей на даху, обійшлася державному бюджету близько 26 мільйонів гривень.

Таким чином, кошти платників податків, витрачені на забезпечення житлом третини народних обранців у столиці, співставні з вартістю повноцінного відновлення житла для родин, які його втратили через війну.