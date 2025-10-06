Принц Вільям заявив про плани змінити монархію після вступу на престол

Принц Уельський Вільям заявив про намір впровадити зміни монархії, коли він стане королем Великої Британії, водночас наголосивши на важливості традицій.

В інтерв’ю канадському актору Юджину Леві для Apple TV+ принц Вільям зазначив, що його захоплює ідея можливості впровадження змін, але не надто радикальних, пише видання The Guardian.

“Мене захоплює саме ідея можливості деяких змін. Не надто радикальні зміни, але зміни, які, на мою думку, є необхідними”, – сказав він.

Водночас спадкоємець британського престолу зауважив, що важливо зберігати традиції.

“Я вважаю, що дуже важливо зберігати традиції, і традиції відіграють у всьому цьому величезну роль. Але є також моменти, коли ти дивишся на традиції і запитуєш себе: “Чи відповідає це ще сьогоднішнім цілям? Чи це правильний підхід? Чи ми все це робимо і досягаємо максимального ефекту, якого могли б досягти?”, – зазначив Вільям.

Він додав, що хоче “більше ставити речі під сумнів”, а також створити світ, у якому його старший син принц Джордж пишатиметься тим, що робить королівська родина.

“Я хочу створити світ, у якому мій син буде пишатися тим, що ми робимо, світ і роботу, які дійсно впливають на краще на життя людей”, – поділився Вільям.

Як зазначається, старший син Вільяма, 12-річний принц Джордж, має стати його наступником на британському престолі. Родина принца і принцеси Уельських також має доньку, принцесу Шарлотту, якій 10 років, та молодшого сина, принца Луї, якому 7 років.

Принц Уельський розповів, що його діти не мають мобільних телефонів. Як припустили журналісти, Вільям хотів упевнитися, що його діти не зіткнуться із повторенням “практик”, з якими мали справу він та його брат, герцог Сассекський Гаррі, коли були молодшими, ймовірно, маючи на увазі настирливу увагу преси, яка також переслідувала їхню матір, принцесу Уельську Діану.

“Вони (ЗМІ – ред.) хотіли дізнатися кожну дрібницю, яку могли, і були всюди, буквально всюди. Вони знали все, вони були всюди. І якщо ти дозволиш цьому проникнути у твоє життя, це може завдати шкоди твоєму сімейному життю, і я пообіцяв собі, що такого ніколи не трапиться з моєю родиною”, – наголосив Вільям.

Також Вільям розповів, чи думав він про те, щоб стати королем.

“Це не те, про що я думаю, прокидаючись вранці, тому що для мене важливо бути справжнім, бути собою і бути щирим. А потім можна додавати будь-які ярлики та ролі, які накладаються на це, але якщо я не буду вірним собі, своїм переконанням і цінностям, то не має значення, хто ти є, все це втратить сенс”, – сказав Вільям.