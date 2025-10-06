﻿
Полiтика

Шатдаун у США не вплинув на постачання зброї, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що тимчасове припинення роботи уряду США, відоме як шатдаун, не вплинуло на постачання зброї для України.

Про це глава держави заявив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом у Києві 6 жовтня, передає Ukrinform

– Я знаю, що було в засобах масової інформації, що там є шатдаун. Є деякі виклики. Вони не заблокували поставки в Україну. Це важливо, – наголосив Зеленський.

Він додав, що американці розблокували можливості закупівлі Петріотів. Не тільки ракет, але і систем. І наразі питання стоїть лише в грошах.

ForUA нагадує, урядовий шатдаун у США розпочався 1 жовтня. Водночас адміністрація президента Дональда Трампа має намір використати ситуацію для проведення масових звільнень держслужбовців у структурах, які не відповідають підходам руху MAGA (Make America Great Again).

3 жовтня речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий спростував інформацію в матеріалі британської газети The Telegraph щодо затримок у надходженні зброї із США через шатдаун.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СШАшатдаунВолодимир Зеленськийпостачання зброї Україні
