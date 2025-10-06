За останні дні російські окупанти знищили дві трансформаторні підстанції, які живили Харків. Місцева влада припускає, що в разі подальших атак на енергетичну інфраструктуру взимку ситуація для міста може стати важкою.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, це стало серйозним ударом по потужностях «Харківобленерго». «З огляду на динаміку атак, уже зрозуміло, що прийдешня зима буде найважчою для Харкова за всі роки війни», — додав посадовець.

Водночас він зауважив: якщо ще вночі без електроенергії залишалися близько 22 тисячі абонентів, то вже зараз — близько 3,5 тисячі. Такої динаміки вдалося досягнути завдяки цілодобовій і злагодженій роботі енергетиків «Обленерго» та комунальних служб Харкова.

Як вказує Терехов, є можливості міста, є ресурси «Обленерго», є потужності загальної енергосистеми країни, але вони обмежені.

«Треба дивитися правді в очі: Росія не припинить спроб терору, вона намагатиметься й далі позбавити наших людей життя, занурити їх у холод і темряву. І будь-якої миті може статися новий удар по критичній інфраструктурі, який за секунди здатен зруйнувати те, що ми створювали й відновлювали місяцями. І такі ситуації, на жаль, уже траплялися не один раз у минулому і трапляються зараз. Тому треба завжди бути готовими до всього», — наголосив міський голова.

Після чергових ударів Харків щоразу ремонтує котельні, лагодить тепломережі, водогін, відновлює генерацію. Терехов пообіцяв: так робитимуть стільки, скільки буде потрібно, аби в оселях харків’ян було світло, тепло й вода.

Нагадаємо, росіяни знову почали атакувати українську енергетичну інфраструктуру. Так, під час масованої атаки на Україну 5 жовтня окупанти поцілили по газових та енергетичних об’єктах.

Удари були й до того, зокрема 4 жовтня під час атак у Чернігівській області під прицілом були об’єкти енергетики. А на початку місяця внаслідок російської атаки на енергооб’єкт у Славутичі на Чорнобильській АЕС виникла надзвичайна ситуація і вона тимчасово була у блекауті.