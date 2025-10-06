Шахраї під виглядом військових отримували допомогу, яку потім продавали, - СБУ

Правоохоронці викрили групу ділків у Запорізькій області, які видавали себе за військових, отримували гуманітарну допомогу від благодійних організацій, а потім продавали її. Протягом 2024-2025 років у такий спосіб вони «заробили» понад 8 мільйонів гривень.

Про це повідомили СБУ та поліція Запоріжжя.

За даними слідства, організатором схеми виявився 29-річний контрактник, що самовільно залишив військову частину ЗСУ, де проходив службу. Він залучив свою дружину й двох безробітних друзів.

Ділки налагодили схему незаконного отримання гуманітарної допомоги від благодійних фондів, громадських організацій і місцевих органів влади. Використовуючи підроблені посвідчення, вони домовлялися з благодійниками про пожертви на українську армію.

Пріоритетними були тактична медицина (турнікети, медикаменти), засоби гігієни, термобілизна, буржуйки, харчі й навіть БпЛА.

Правоохоронці задокументували, як фігуранти підробляли офіційні запити про надання допомоги військовій частині, де нібито служили. За даними слідства, отримані товари ділки продавали через роздрібну мережу, а вторговані кошти — привласнювали.

Як встановили слідчі, у такий спосіб ділки привласнили майно на понад 8 мільйонів гривень.

Щоб створити видимість законності, фігуранти записували постановні відео в однострої, дякуючи волонтерам, і направляли фальшиві акти прийняття-передання.

Під час обшуків за місцями проживання та в гаражних приміщеннях ділків правоохоронці знайшли підроблену печатку однієї з військових частин, фальшиві бланки та акти приймання передачі, частину волонтерської продукції, яку фігуранти «не встигли збути» та 4000 доларів, ймовірно, здобутих у злочинний спосіб.

Дії організатора кваліфікували за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема:

ч. 3 ст. 201-2 — незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги;

ч. 2, ч. 5 ст. 190 — шахрайство;

ч. 4 ст. 358 — підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.

Дружині організатора інкримінували ч. 3 ст. 201-2 та ч. 5 ст. 190 ККУ, а двом їхнім товаришам — ч. 2, 5 ст. 190 та ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України.

За цими статтями ділкам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Організаторові та одному з його спільників уже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів іншим учасникам.