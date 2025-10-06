Чоловік підірвав маршрутку у столиці

У Дарницькому районі о 6-й ранку водій через конфлікт зі співробітником кинув гранату у бік маршрутки.

"На спецлінію "102" звернувся директор компанії, що займається пасажирськими перевезеннями у столиці. Заявник розповів, що близько 6-ї ранку один зі співробітників фірми кинув вибуховий пристрій в бік маршрутного автобусу, що саме виїжджав на маршрут слідування, і в результаті цього стався вибух", - повідомляє поліція Києва.



Правоохоронці затримали винуватця події, а також вилучили фрагменти бойової гранати "Ф-1".



Зловмисником виявився 59-річний місцевий мешканець, який раніше неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів. У Києві він проживав тимчасово та працював водієм у приватній транспортній компанії.



Він пояснив свої дії бажанням налякати одного з колег, з яким він мав тривалий конфлікт.

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, однак маршрутне таксі зазнало механічних пошкоджень. Фігуранту загрожує до 7 років позбавлення волі.

Фото: поліція Києва.