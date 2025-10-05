Жорстоке побиття велосипедиста в Києві: водія Mercedes арештовано без права застави

У Києві водія Mercedes, який жорстоко побив велосипедиста і залишив його непритомного на дорозі без допомоги, взято під варту на 30 діб без права внесення застави.

Про це повідомляють Офіс Генерального прокурора України та Поліція Києва.

Як заявили в Офісі Генпрокурора, 4 жовтня 44-річному мешканцю Київської області Хіліку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Термін його дії – 31 жовтня 2025 року.

Під час засідання Хілік пояснив, що поїхав із місця події після конфлікту, бо його вагітній дружині стало зле, а свідки нібито самі порадили їм поїхати.

ForUA нагадує, нещодавно у Подільському районі Києва водій Mercedes – Benz G-500 жорстоко побив велосипедиста, який зробив йому зауваження через паркування транспортного засобу на велосмузі.

За даними слідства, 44-річний підприємець з Київщини побив велосипедиста до втрати свідомості. Чоловік завдав кілька ударів по обличчю, внаслідок чого потерпілий впав на асфальт.

Після цього водій відтягнув людину без свідомості до узбіччя та поїхав з місця конфлікту.

Поліцейські оперативно затримали зловмисника та оголосили йому про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу (Умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч. 3 ст. 135 КК України (Залишення у небезпеці).

Досудове розслідування триває, а санкція інкримінованих статей передбачає до восьми років тюремного ув’язнення.