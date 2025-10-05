Центральна виборча комісія Грузії оголосила про перемогу правлячої проросійської партії “Грузинська мрія” на виборах до органів місцевого самоврядування на тлі протестів, повідомляє “Еко Кавказу”.

За даними ЦВК країни, кандидати “Грузинської мрії” перемогли у всіх містах та муніципалітетах, у тому числі в Тбілісі. У 26 муніципалітетах кандидати правлячої партії не мали суперників. Значна частина прозахідної опозиції голосування бойкотувала.

Голосування завершилося у суботу о 20.00 за місцевим часом, після чого проурядовий телеканал “Імеді” опублікував екзитпол. Відповідно до цих даних, чинний мер Тбілісі Каха Каладзе набирав на виборах 77,4%, а “Грузинська мрія” у столиці – понад 76% голосів.

Лідери правлячої партії, зокрема мільярдер Бідзіна Іванішвілі, після цього оголосили про перемогу та привітали прихильників.

Водночас частина опозиції проводила мітинг у центрі столиці, заявляючи про плани “мирного повалення влади”. Зокрема, протестувальники спробували зайняти президентський палац.

Прем’єр Іраклій Кобахідзе ще до закінчення голосування заявив, що у всіх муніципалітетах та містах правляча партія перемагає, набираючи понад 70% голосів. У 26 містах та муніципалітетах кандидатів на посаду мера висунула лише “Грузинська мрія”.

Великі опозиційні партії – зокрема “Коаліція за зміни” та “Єдиний національний рух”, які зайняли, за даними ЦВК, друге та третє місця на парламентських виборах 2024 року, – бойкотували голосування. У виборах також не брали участь “Федералісти” та кілька інших прозахідних сил.

Як розповіли у виданні, день виборів багато опозиційних політиків зустріли у в’язницях та СІЗО, де вони перебувають за різними звинуваченнями. Серед них – Міхеїл Саакашвілі, Леван Хабеішвілі, Звіад Куправа, Елене Хоштарія, Георгій Вашадзе, Ніка Гварамія, Іраклій Окруашвілі, Зураб Джапарідзе, Ніка Мелія та Гіві Таргамадзе. Крім того, тюремні терміни відбувають десятки учасників проєвропейських акцій, яких опозиція та частина суспільства вважають політв’язнями.

Окрім цього, вибори пройшли за умов нестачі міжнародного контролю: за ними спостерігали лише 28 міжнародних організацій, що в 13 разів менше, ніж у 2021 році. Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ не направило свою місію, оскільки отримало запрошення менш ніж за місяць до голосування.