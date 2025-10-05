В кожному міністерстві призначать відповідальних за прифронтові території, - Свириденко

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що кожному міністерстві призначать відповідальних за прифронтові території.

“У кожному з міністерств та центральних органів виконавчої влади визначаємо заступників — відповідальних за політики щодо прифронтових територій. Рішення стосується усіх міністерств, Держспецзв’язку, Державної інспекції ядерного регулювання, НКРЕКП та Фонду державного майна”, — вказала посадовиця.

За її словами, уряд активізує роботу Координаційного центру з питань управління регіонами, на території яких ведуться або велися бойові дії та вони є тимчасово окуповані Росією.