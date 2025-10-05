У Грузії протестувальники увірвалися у двір президентського палацу: МВС порушило кримінальні справи

У Грузії одночасно з проведенням місцевих виборів проходять масові протести в центрі Тбілісі.

Вранці 4 жовтня студенти зібралися біля Тбіліського державного університету й рушили опозиційною ходою до проспекту Руставелі. До акції також долучилися відомі діячі культури, які висловили підтримку ув’язненим журналістам та акторам.

На проспекті Руставелі кілька опозиційних колон об’єдналися під гаслами “Ні Росії – так Європі”, повідомляє “Ехо Кавказу”.

У другій половині дня протестувальники вирушили до президентського палацу Орбеліані. Частина мітингувальників прорвалася на територію резиденції, пошкодивши огорожу.

Силовики застосували перцевий газ та водомети. Повідомляється, що є постраждалі.

П’ята президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не підтримала дії протестувальників, підкресливши, що не схвалює спроби штурму та відстоює лише мирний формат протесту.

За даними ЦВК, станом на 17:00 4 жовтня явка виборців склала 33,5%. Лідер правлячої партії “Грузинська мрія” Іраклій Кобахідзе заявив, що партія впевнено лідирує у більшості муніципалітетів.

Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомило про відкриття кримінального провадження за кількома статтями Кримінального кодексу у зв’язку з подіями біля президентського палацу в Тбілісі.

Справи стосуються:

нападу на поліціянтів;

закликів до насильницької зміни конституційного ладу або повалення влади;

пошкодження чи знищення майна;

організації та участі в груповому насильстві;

спроби захоплення чи блокування стратегічних об’єктів.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Александра Дарахвелідзе, під час протестів постраждали 14 співробітників МВС, один із них у тяжкому стані.

