Погода 5 жовтня: Сьогодні в Україні дощитиме, вдень до +18°

В Україні в неділю, 5 жовтня, очікуються дощі, місцями туман, вдень 11-16°, на півдні та сході країни до 18° тепла, у Карпатах до 2° морозу.

Про це Український гідрометцентр повідомив у Фейсбуці.

В Україні буде хмарно з проясненнями. Помірні, вдень у східних областях місцями пройдуть значні дощі, лише у більшості південних областей вдень без істотних опадів.

Вранці в західних та північних областях місцями туман.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура 11-16°, на півдні та сході країни до 18°, в західних областях - 8-13°.

На високогір'ї Карпат мокрий сніг та дощ; температура впродовж доби від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві та області хмарно з проясненнями. Часом пройде дощ. Вранці по області місцями туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

У столиці температура 13-15°, на Київщині - 11-16.