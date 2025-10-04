Росія співробітничає з Китаєм у проведенні супутникової розвідки території України, - СЗР

В Службі зовнішньої розвідки України повідомили, що тоталітарний Китай надавав Росії даних супутникової розвідки для завдання ракетних ударів по Україні, зокрема по об’єктах іноземних інвесторів.

“Є факти високого рівня взаємодії Росії і Китаю у проведенні супутникової розвідки території України з метою визначення і дорозвідки стратегічних об’єктів для ураження. При цьому, як ми бачили впродовж останніх місяців, ці об’єкти можуть належати іноземним інвесторам”, – розповів співробітник СЗР Олег Александров, повідомляє Укрінформ.

У розвідці наразі не розкривають деталей про об’єкти в України, які уразили, використовуючи дані китайської супутникової розвідки.

Нагадаємо, в ніч на 21 серпня Росія випустила крилату ракету по Мукачеву на Закарпатті, влучивши в американську компанію з виробництва електроніки “Flex”.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що цей удар був спробою відлякати інвесторів.

Президент США Дональд Трамп прокоментував атаку й повідомив, що під час розмови з очільником Кремля Владіміром Путіним висловив своє незадоволення.

Китайські фахівці з безпілотників літали до Росії для проведення технічних розробок військових БпЛА на державному об’єкті з виготовлення зброї, яке перебуває під санкціями Заходу. А китайське вантажне судно Heng Yang 9 щонайменше тричі заходило у порт тимчасово окупованого Севастополя протягом останніх кількох місяців.