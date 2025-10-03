﻿
До затоплення Одеси могла призвести службова недбалість, - прокуратура

До затоплення Одеси могла призвести службова недбалість – правоохоронці відкрили кримінальне провадження і розслідують цю версію. Винним загрожує строк до восьми років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Одеської обласної прокуратури Інни Верби.

В рамках кримінального провадження правоохоронні органи перевіряють факти можливої службової недбалості в діях посадових осіб Одеської міської ради, їхніх структурних підрозділів та інших структур.

Йдеться про неналежне утримання дренажної системи для води на території міста і відсутність необхідних заходів для своєчасного водовідведення.

«Зараз проводиться низка слідчо-оперативна заходів і правоохоронні органи збирають матеріали, які будуть досліджуватися», – розповіла Верба.

В прокуратурі додали, що винним загрожує до восьми років в’язниці з позбавленням права на три роки займати певні посади.

