Поставки зброї із США йдуть за планом, - МЗС України

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий спростував матеріал у британській газеті The Telegraph щодо затримок у надходженні зброї із США через шатдаун. Про це він написав у соцмережі X.

– Неправда. Переговори між Україною та США щодо угоди про безпілотники йдуть за планом, і поставки продовжують надходити, – написав речник МЗС, прикріпивши до допису скриншот новини.

2 жовтня газета The Telegraph опублікувала матеріал, в якому йшлося, що поставки американської зброї до України можуть затриматися через шатдаун у США.

Посилаючись на джерело в українському уряді, у матеріалі йшлося, що всі майбутні проєкти зазнали шкоди.

Вони навели цитату джерела: Головна проблема полягає в тому, що ми ведемо багато дискусій про майбутні поставки зброї. Представники Пентагону, Держдепу та Білого дому не проводять зустрічей, і ми втрачаємо час через шатдаун.

Також йшлося, що “інші українські делегації, які мали прибути в найближчі тижні, зараз переглядають свої плани”.