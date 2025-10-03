Неоднорідні вихідні: Погода в Україні знову розділиться за регіонами

На вихідних, 4-5 жовтня, погода в Україні демонструватиме значну регіональну нерівномірність. Як повідомила синоптик Наталка Діденко, температурний розподіл знову буде неоднорідним: найхолодніше очікується на заході країни, тоді як найтепліше повітря прогріється на сході та південному сході.

Де очікувати на тепло, а де на прохолоду:

Західні області будуть найхолоднішими, тут прогнозується всього +9...+12 градусів .

У північних областях температура коливатиметься в межах +12...+14°C .

Центральна частина країни матиме від +12°C до комфортних +18°C .

Найбільше пощастить східним областям – тут очікується +15...+18 градусів .

У південній частині стовпчики термометрів покажуть +15...+19°C, а в Криму повітря прогріється аж до +20°C.

Опади: Де знадобиться парасолька?

У суботу дощі пройдуть у кількох регіонах: на Одещині, Миколаївщині, Івано-Франківщині та у Чернівецькій області. Надвечір опади поширяться також на центральну та північну частину України. На решті території субота мине без дощів.

У неділю дощова погода очікується у південній частині (але без Одещини), а також у східних областях та подекуди на заході. Більшість регіонів цього дня обійдуться без опадів.

Прогноз для столиці

Мешканцям Києва на вихідні пощастило більше: суттєвих опадів не очікується. Хіба що ввечері суботи можливий невеликий дощ. Денна температура повітря у столиці буде досить милосердною, коливаючись у межах +14...+15 градусів.