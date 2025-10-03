Мінус 6,6 млн тонн палива: Українські дрони вивели з ладу ключовий НПЗ у російському тилу

У ніч на 3 жовтня українські безпілотні літальні апарати (БПЛА) здійснили атаку на нафтопереробний завод «Орськнафтосинтез» (Орскнефтеоргсинтез), розташований у місті Орськ Оренбурзької області, що стало однією з найдальших атак подібного роду від початку повномасштабної війни.

За попередніми даними, НПЗ знаходиться на відстані близько 1400 кілометрів від державного кордону з Україною. Це підкреслює зростаючий радіус дії українських ударних дронів.

Відмічається, що губернатор Оренбурзької області Євген Солнцев повідомив про "спробу атаки одного з промислових об'єктів".

"Постраждалих серед населення немає. Технологічні процеси для підприємства не порушені. На місці працюють екстрені служби", - написав голова Оренбурзької області.

Про завод «Орськнафтосинтез»

«Орськнафтосинтез» є одним із провідних нафтопереробних підприємств у Росії.

Потужність: Проєктна потужність заводу зі переробки нафти становить близько 6,6 мільйона тонн на рік.

Продукція: Підприємство випускає широкий спектр нафтопродуктів, включаючи бензини, дизельне паливо, авіаційний керосин, а також мазут, бітум та різноманітні мастила.

Атака на такий стратегічно важливий об'єкт, що виробляє паливо, необхідне зокрема для військової техніки та логістики, є частиною кампанії України, спрямованої на зниження військово-економічного потенціалу агресора.

Раніше стало відомо, що атаки дронів обвалили третину нафтопереробки РФ: "Історично безпрецедентна" криза на ринку пального.