Війна

Окупанти завдали удару по об'єктах газотранспортної інфраструктури України

У ніч на 3 жовтня російські терористи били ракетами та дронами по об'єктах енергетичної інфраструктури у кількох регіонах України.

"Так, дійсно, цієї ночі ворог завдав ударів ракетами та безпілотниками по низці об'єктів енергетики в кількох областях, і, зокрема, це по об'єктах газотранспортної інфраструктури", - повідомила заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ольга Юхимчук.

На місцях працюють рятувальники та енергетики, щоб якомога швидше і ліквідувати ситуацію, і стабілізувати її, повідомляє "РБК-Україна".

"Наразі ми не маємо останніх даних, тому ми до вас повернемося з міністерства з більшими деталями, оскільки зараз далі все опрацьовується на місці", - уточнила чиновниця.

Нагадаємо, терор без гриму: про що свідчать масовані атаки агресора.

Фото: facebook.com_DSNSPOLTAVA.

 Автор: Галина Роюк

