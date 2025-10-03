Окупанти завдали удару по об'єктах газотранспортної інфраструктури України

У ніч на 3 жовтня російські терористи били ракетами та дронами по об'єктах енергетичної інфраструктури у кількох регіонах України.

"Так, дійсно, цієї ночі ворог завдав ударів ракетами та безпілотниками по низці об'єктів енергетики в кількох областях, і, зокрема, це по об'єктах газотранспортної інфраструктури", - повідомила заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ольга Юхимчук.



На місцях працюють рятувальники та енергетики, щоб якомога швидше і ліквідувати ситуацію, і стабілізувати її, повідомляє "РБК-Україна".



"Наразі ми не маємо останніх даних, тому ми до вас повернемося з міністерства з більшими деталями, оскільки зараз далі все опрацьовується на місці", - уточнила чиновниця.

Фото: facebook.com_DSNSPOLTAVA.