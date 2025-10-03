﻿
Ракети та дрони РФ били по енергетиці Полтавщини

Полтавська область опинилася в ніч на п'ятницю пыд масованою атакою росыйських крилатих ракет та дронів.

"Цієї ночі ворог провів масовану комбіновану атаку Полтавщини із застосуванням ракет та БпЛА. Відбулися влучання та падіння уламків на різних локаціях. Постраждали обʼєкти енергетичної інфраструктури. У Полтавській громаді уламками пошкоджено приватне домоволодіння. На щастя, у всіх випадках обійшлося без постраждалих", - повідомив начальник Полтавської ОВА Володимир Когут.

Нагадаємо, терор без гриму: про що свідчать масовані атаки агресора.

Фото: скріншот.

 Автор: Галина Роюк

