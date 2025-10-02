Україна заявила про розрив дипломатичних відносин з Нікарагуа

Міністерство закордонних справ рішуче засудило рішення Нікарагуа визнати тимчасово окуповані території частиною РФ, розцінивши це як спробу підірвати суверенітет і територіальну цілісність України, та оголосило про розрив дипломатичних відносин із Манагуа, повідомляє МЗС.

В Україні сприймають рішення як спробу підірвати суверенітет та територіальну цілісність України з боку Манагуа, грубе порушення Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права. У МЗС додали, що визнання нікарагуанським режимом “суб’єктності” російської окупаційної адміністрації на Донеччині, Луганщині, Запоріжжі, Херсонщині та в Автономній Республіці Крим є нікчемним, не матиме юридичних наслідків та не змінить міжнародно визнаних кордонів України.

– Режим Нікарагуа систематично і грубо порушує взяті на себе зобов’язання, закріплені у документах про встановлення дипломатичних відносин між Україною та Республікою Нікарагуа, в яких, зокрема, зазначено, що уряд Нікарагуа приймає пропозицію встановити і підтримувати дипломатичні відносини з Україною, “які базуватимуться на принципах дружби, співробітництва і взаємної поваги, а також відповідно до Статуту Організації Об’єднаних Націй і загальновизнаних норм міжнародного права, – додали у відомстві.

Також у заяві зазначили, що підтримка збройної агресії Російської Федерації проти України, спроба легітимізації силового захоплення частини території України, офіційне визнання так званих “ДНР” і “ЛНР” та відкриття незаконного “почесного консульства Нікарагуа” на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, Україна, свідчить про політичне ототожнення Нікарагуа з державою-агресором та пряму фінансову і “політичну залежність маріонеткового режиму Манагуа від Москви”.

– У відповідь на такі недружні акти Україна заявляє про розрив дипломатичних відносин із Республікою Нікарагуа, – повідомили у МЗС.