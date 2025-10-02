﻿
Суспiльство

Народний депутат Сергій Нагорняк організував патріотичний захід з нагоди Дня захисників та захисниць

Народний депутат Сергій Нагорняк організував патріотичний захід з нагоди Дня захисників та захисниць

Маньківська громада на Черкащині відзначила День Захисників та Захисниць України особливим, зворушливим заходом. Голова Благодійного Фонду «Мистецька ініціатива» Ігор Корж повідомив про це на своїй сторінці у Facebook, поділившись враженнями від події, яка була організована для підтримки місцевих мешканців, інформує ForUA.

Маньківщина — це громада, де багато родин щодня чекають на повернення рідних з фронту. Тут також мешкають Герої, які вже повернулися додому — як ті, що пережили ворожий полон, так і ті, хто відновлюється після тяжких поранень.

Ігор Корж назвав цей вечір «неймовірно щирим». Неповторну атмосферу, що стала справжнім бальзамом для душ, створили видатні артисти:

  • Леньо Іван та гурт Kozak System
  • Anna-Maria Opanasyuk
  • Yuliya Róznen
  • Дмитро Попов

Очільник фонду також висловив глибоку вдячність народному депутату Сергію Нагорняку за організацію такого дуже потрібного для людей заходу.

Такі події є важливим нагадуванням про незламність духу та єдність українського народу, а також про те, що захисники та їхні родини постійно відчувають підтримку та вдячність.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ЧеркащинасвятоДень захисника УкраїниІгор КоржМаньківкаБФ "Мистецька ініціатива"
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

РФ модернізувала «Іскандер-М» та «Кинджал» для прориву української ППО, — FT
Дайджест 02.10.2025 13:29:40
РФ модернізувала «Іскандер-М» та «Кинджал» для прориву української ППО, — FT
Читати
Масштабна пожежа сталася у столиці
Столиця 02.10.2025 13:12:51
Масштабна пожежа сталася у столиці
Читати
Електрошок чи економія: Хто зможе платити за світло вдвічі менше вже у жовтні
Економіка 02.10.2025 12:49:06
Електрошок чи економія: Хто зможе платити за світло вдвічі менше вже у жовтні
Читати

Популярнi статтi