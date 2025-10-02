Народний депутат Сергій Нагорняк організував патріотичний захід з нагоди Дня захисників та захисниць

Маньківська громада на Черкащині відзначила День Захисників та Захисниць України особливим, зворушливим заходом. Голова Благодійного Фонду «Мистецька ініціатива» Ігор Корж повідомив про це на своїй сторінці у Facebook, поділившись враженнями від події, яка була організована для підтримки місцевих мешканців, інформує ForUA.

Маньківщина — це громада, де багато родин щодня чекають на повернення рідних з фронту. Тут також мешкають Герої, які вже повернулися додому — як ті, що пережили ворожий полон, так і ті, хто відновлюється після тяжких поранень.

Ігор Корж назвав цей вечір «неймовірно щирим». Неповторну атмосферу, що стала справжнім бальзамом для душ, створили видатні артисти:

Леньо Іван та гурт Kozak System

Anna-Maria Opanasyuk

Yuliya Róznen

Дмитро Попов

Очільник фонду також висловив глибоку вдячність народному депутату Сергію Нагорняку за організацію такого дуже потрібного для людей заходу.

Такі події є важливим нагадуванням про незламність духу та єдність українського народу, а також про те, що захисники та їхні родини постійно відчувають підтримку та вдячність.