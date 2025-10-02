Судитимуть батьків: кілька днів били 4-річного хлопчика металевою трубою до загину

На Дніпропетровщині через смерть чотирирічного хлопчика судитимуть його батьків – розслідування показало, що ті били сина металевою трубою понад чотири доби.

Трагедія трапилася в липні 2025 року, повідомили в обласній прокуратурі, пише УП.Життя.

Правоохоронці встановили, що дитина зазнавала знущань через нібито непослух і те, що без дозволу взяла хліб та печиво. Батьки били хлопчика в присутності інших дітей родини. Зрештою він помер від травматичного шоку.

"На тілі дитини виявили не менше 12 тілесних ушкоджень у ділянці голови та понад 10 у ділянках тулуба та кінцівок, а також вивих плеча та перелом руки", – додали правоохоронці.

Через трагедію під вартою опинилися батьки хлопчика. Щодо них завершили досудове розслідування і передали до суду обвинувальний акт. Їм інкримінують злочин, передбачений частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу – умисне вбивство малолітньої дитини, вчинене з особливою жорстокістю. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.

У суді також розглядають питання позбавлення їх батьківських прав щодо інших двох дітей.