У Кривому Розі скоєно напад на військовослужбовців ТЦК, один з них перебуває в реанімації

Сьогодні, 2 жовтня, у Кривому Розі напали на військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Вони в лікарні.

Про це повідомляє Дніпропетровський обласний ТЦК та СП:

«Сьогодні, 2 жовтня, вранці, під час проведення заходів оповіщення представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки у місті Кривий Ріг стався напад на військовослужбовців».

Як зазначається, під час перевірки документів громадянин, якого зупинили уповноважені особи, дістав холодну зброю та завдав поранень двом військовослужбовцям ТЦК та СП. Після скоєного нападу зловмисник втік з місця події.

Постраждалих військовослужбовців доставили до лікувального закладу. Один із поранених перебуває у важкому стані.

«Правоохоронцями інформація за даним фактом внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 ст. 121 ККУ — «Умисне тяжке тілесне ушкодження», санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років», — йдеться у повідомленні.

У ТЦК також додали, що наразі особу ймовірного нападника встановлено, з ним розпочаті слідчі дії.