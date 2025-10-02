"Мотоциклетний" бліцкриг провалився: Окупанти намагалися відкрити новий фронт на Запоріжжі, але зазнали краху

Російські окупаційні війська спробували відкрити новий напрямок для наступу в Запорізькій області, здійснивши штурмові дії в районі населеного пункту Степове. Однак ця спроба виявилася невдалою. Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

"Уже сьогодні під ранок противник намагався відкрити новий напрямок – почати штурми в бік населеного пункту Степове", – повідомив Волошин. За його словами, окупанти зазнали невдачі і їхні штурмові дії були відбиті.

Де ворог накопичує сили?

Речник також розкрив інформацію розвідки щодо місць зосередження сил противника. За даними розвідки, Росія накопичує сили та засоби біля населеного пункту Жереб'янки з наміром наступати на позиції ЗСУ у напрямку Лук'янівського.

Невдалий штурм на мотоциклах

Волошин розповів про один з курйозних та водночас відбитих епізодів.

"В одному з цих бойових зіткнень противник спробував навіть провести масовий штурм на мотоциклах, використавши шість одиниць техніки", – додав речник.

Українські захисники успішно відбили і цей незвичний штурм, ліквідувавши окупантів та знищивши їхню техніку.