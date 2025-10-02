Масштабна пожежа сталася у столиці

У Голосіївському районі сталась масштабна пожежа у багатоповерхівці.

"Голосіївський район: 12 людей, зокрема 2 дітей, врятовано під час пожежі у багатоповерхівці", - повідомляє ДСНС.



Повідомлення про загоряння на вулиці Максимовича надійшло о 06:40. Пожежа сталась в одній з квартир на дев'ятому поверсі. О 07:02 пожежу локалізували на площі 90 кв. м, а о 07:52 – ліквідували. За попередньою інформацією, обійшлось без постраждалих.

