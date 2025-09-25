﻿
Війна

Удари дронів ГУР зупинили експорт 2 млн барелів нафти на добу в Новоросійську

Удари дронів ГУР зупинили експорт 2 млн барелів нафти на добу в Новоросійську

Уларні морські дрони Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України здійснили атаку на логістичні об'єкти Росії на чорноморському узбережжі, зокрема на порти в Новоросійську та Туапсе.

Як повідомляє Укрінформ, посилаючись на джерела в ГУР, внаслідок цієї операції паралізовано роботу ключових нафтоналивних комплексів поблизу Новоросійська. Під ударом опинилися об'єкти "Транснєфті" та Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), які росіяни використовували для завантаження нафтою танкерів, зокрема тих, що входять до так званого "тіньового флоту".

Зазначені пункти перевалки російської нафти мають сумарну потужність експорту до 2 мільйонів барелів сировини на день. Раніше КТК вже заявляв, що внаслідок ударів по Новоросійську постраждав і їхній офіс.

Крім того, морські дрони ГУР вразили нафтоналивний пірс одного з найбільших терміналів у порту Туапсе.

У ГУР підкреслили, що атака на об'єкти нафтового експорту Росії, який фінансує ведення війни проти України, "вкотре засвідчила криворукість російського угруповання", відповідального за охорону чорноморських портів. За даними розвідки, хаотичний і неточний вогонь російських військових спровокував руйнування житлових об'єктів та знищив декілька легкових автомобілів.

Також, як зазначили в ГУР, атака спричинила паніку серед населення в Новоросійську, Туапсе та Сочі, розташованому за декілька десятків кілометрів, де навіть було оголошено екстрену евакуацію з пляжів.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що спеціалісти ГУР знищили міст на території Росії.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

нафтаГУРНоворосійськТуапсе
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Суди на паузі: кримінальні справи «заморожують» через мобілізацію
Суспiльство 25.09.2025 09:33:10
Суди на паузі: кримінальні справи «заморожують» через мобілізацію
Читати
Ситуація на фронті: окупанти перегруповуються для атаки на Херсон
Головне 25.09.2025 09:13:12
Ситуація на фронті: окупанти перегруповуються для атаки на Херсон
Читати
Подвійний удар: небезпечна комбінація грипу і коронавірусу одночасно очікується вже в жовтні
Здоров'я 25.09.2025 08:53:00
Подвійний удар: небезпечна комбінація грипу і коронавірусу одночасно очікується вже в жовтні
Читати

Популярнi статтi