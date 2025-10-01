ХАМАС, імовірно, відхилить мирний план Трампа щодо Гази, попри тиск союзників

Високопоставлений чиновник ХАМАС заявив, що терористичне угруповання, ймовірно, відмовить президенту США Дональду Трампу у його мирній ініціативі щодо врегулювання в Газі. Причиною відмови називають те, що план «служить інтересам Ізраїлю, ігноруючи інтереси палестинського народу». Про це повідомляє Newsweek.

Чиновник ХАМАС також зазначив, що угруповання не погодиться на дві головні вимоги ініціативи президента США: не складе зброю та не допустить розгортання міжнародних стабілізаційних сил на території Сектора Гази.

Раніше Дональд Трамп публічно пообіцяв, що в разі відмови ХАМАС від плану США нададуть повну підтримку Ізраїлю для продовження військових операцій.

Незважаючи на жорстку позицію, на лідерів ХАМАС чинять прямий тиск посередники — Катар, Єгипет і Туреччина, які наполягають на серйозному вивченні американської пропозиції. Відомо, що всередині керівництва угруповання тривають дискусії.

Проте командир ХАМАС у Газі Ез ад-Дін аль-Хаддад, схоже, зосереджений на продовженні збройної боротьби. Лідери, що базуються за межами палестинської території, відійшли на другий план у перемовинах через брак прямого впливу на ситуацію.

ForUA нагадує, президент США Дональд Трамп встановив жорсткий дедлайн для угруповання ХАМАС, вимагаючи відповіді на його мирний план для Сектора Газа протягом трьох-чотирьох днів. Якщо бойовики відмовляться або не дадуть відповіді, на них чекає «дуже сумний кінець».