Двейн Джонсон під враженнями від спарингу з Усиком

Американський актор Двейн Джонсон розповів про спаринги з абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі Олександром Усиком під час знімань фільму "Незламний" (Smashing Machine). Про це він сказав в інтерв’ю виданню talkSPORT.

– Коли я вперше зійшовся з Усиком, ми повністю пройшли всю сцену бою. Я зрозумів, що це небезпечний хлопець. Усик може бути трохи оманливим, судячи з його зовнішності. Але коли він опиняється на рингу, ця оманливість стає реальністю.

Це помітно в його швидкості і корпусі. Тоді ми почали спарингувати. Кілька джебів, і він такий швидкий, і ти розумієш, що якщо один з цих ударів пройде – я опинюся у лікарні, – сказав Джонсон.

У картині Двейн Джонсон, відомий як "Скеля", зіграв разом з номінанткою на премію Оскар Емілі Блант. Стрічка розповідає про бійця ММА Марка Керра та його колишню дружину Дон Стейплс.

У зніманнях фільму взяв участь й Олександр Усик, зігравши українського бійця ММА Ігоря Вовчанчина.

Прем’єра "Незламного" відбулася на Венеційському кінофестивалі. Режисером стрічки виступив Бенні Сафді. Світовий прокат картини стартує 3 жовтня. В Україні на великих екранах фільм показуватимуть з 9 жовтня.