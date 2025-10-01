﻿
Свiт

У Берліні заарештували агентів Хамасу, що націлилися на єврейські установи

У Берліні заарештували агентів Хамасу, що націлилися на єврейські установи

Німеччина заарештувала трьох підозрюваних агентів Хамасу, які могли готувати акт насильства щодо єврейських чи ізраїльських установ.

Трьох чоловіків — громадянина Німеччини Абеда Аль Г., уродженця Лівану Ваеля Ф. М., та громадянина Німеччини Ахмада І. — заарештували в Берліні, повідомляє Reuters.

Їх підозрюють в причетності до придбання вогнепальної зброї та боєприпасів для Хамасу принаймні з літа цього року для використання в убивствах, націлених на ізраїльські або єврейські установи в Німеччині.

“Під час сьогоднішніх арештів було виявлено різну зброю, зокрема автомат АК-47 і кілька пістолетів, а також значну кількість боєприпасів”, – йдеться в заяві федеральної прокуратури.

Der Spiegel повідомив, що антитерористичні слідчі спостерігали, як обвинувачені зустрілися в Берліні для передачі зброї, перш ніж оперативні сили втрутилися.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

НімеччинаарешттерактхамасБерлін
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

У влади немає запиту на боротьбу з топкорупцією, - керівник САП
Суспiльство 01.10.2025 16:53:51
У влади немає запиту на боротьбу з топкорупцією, - керівник САП
Читати
Жорстоке побиття й знущання: польські неонацисти діяли проти українця за методичками російських спецслужб
Надзвичайні події 01.10.2025 16:28:23
Жорстоке побиття й знущання: польські неонацисти діяли проти українця за методичками російських спецслужб
Читати
Війна в Україні коштує близько одного мільярда євро щороку, - Науседа
Полiтика 01.10.2025 16:09:23
Війна в Україні коштує близько одного мільярда євро щороку, - Науседа
Читати

Популярнi статтi