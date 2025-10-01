Переговори РФ та США: питання про завершення війни в Україні не було анонсовано

Москва планує провести переговори з Вашингтоном щодо усунення "подразників" у двосторонніх відносинах до кінця осені. Проте конкретні дати зустрічей поки не визначені.

Про це повідомив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, передає SkyNews.

Переговори РФ та США

Третій раунд переговорів між США та Росією спрямований на пошук шляхів вирішення "подразників" у двосторонніх відносинах.

"До кінця осені він точно відбудеться. Дат зараз немає, і все це у процесі обговорення знаходиться", — сказав Рябков.

Тема переговорів про завершення війни в Україні не була оголошена: востаннє цьому питанню був присвячений саміт лідерів країн на Алясці, який пройшов в серпні.

ForUA нагадує, що за словами спецпредставника США з питань України та Росії Кіта Келлога, президент США Дональд Трамп демонструє прагматичний і персоналізований підхід у переговорах щодо війни в Україні. Він позиціонує себе як посередник, завжди прагнучи знайти золоту середину та врахувати інтереси обох сторін.

А до цього віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що після саміту на Алясці Росія відмовилася від проведення двосторонніх переговорів із Україною щодо завершення війни, а також від участі у трьохсторонніх консультаціях за участю президента США Дональда Трампа.