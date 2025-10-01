Російського генерал-майора заочно судитимуть за підрив Каховської ГЕС

СБУ заочно повідомила про підозру у воєнному злочині російському генерал-майору Владіміру Омельяновичу, який командував підривом Каховської ГЕС на Херсонщині.

Про це йдеться на сторінці відомства у Facebook.

Генерал РФ Омельянович, який у 2023 році був начальником штабу угруповання "Днєпр" на Херсонському напрямку організував підрив дамби, використовуючи інженерні підрозділи та військову техніку, повідомили в СБУ.

Також слідчі встановили, що і ніч з 5 на 6 червня він особисто керував діями, що призвели до масштабної техногенної та гуманітарної катастрофи. Через масштабну повінь загинули 35 людей, ще 24 — зникли.

"Були затоплені 46 населених пунктів на Херсонщині та понад 1300 гектарів сільськогосподарських земель. Серед постраждалих — 14 громад, які перебувають на тимчасово окупованій території області", — йдеться в повідомленні.

Через катастрофічний розлив води Херсонська, Миколаївська, Дніпропетровська області та тимчасово окупований Крим залишилися без стабільного водопостачання. Були затоплені 55 тисяч гектарів лісу та щонайменше 81 тисячу гектарів природних заповідників і промислових об’єктів на півдні України, повідомили в СБУ.

Також виникла загроза для роботи Запорізької атомної електростанції, адже було порушено систему охолодження, яка є критично важливою для її безпеки, додали у відомстві.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Омельяновичу про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне ув'язнення.