Влада, народ, чи ресурси Росії: На кого українці покладають відповідальність за слабку підготовку до повномаштабної війни

Більшість українців продовжує вважати, що Україна зробила недостатньо для підготовки до повномасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося в лютому 2022 року. Згідно з результатами нового соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) , 81% опитаних дотримуються цієї думки.

Оцінка підготовки

Деталі опитування, проведеного в кінці вересня 2025 року, свідчать, що серед тих, хто вважає підготовку недостатньою, 37% респондентів вважають, що Україна скоріше доклала недостатніх зусиль, хоча дещо все-таки зробила. Водночас, 44% опитаних переконані, що зусилля України з підготовки були абсолютно недостатніми.

Частка респондентів, які вважають, що Україна зробила скоріше чи повністю достатньо для підготовки, становить 16%. Серед них 14% вважають, що Україна скоріше зробила достатньо, хоча були деякі прорахунки, а лише 2% вважають, що Україна повністю достатньо все зробила.

Причини недостатньої підготовки

Респондентам, які відповіли, що Україна зробила скоріше чи зовсім недостатньо для підготовки, ставилося додаткове запитання про можливі, на їхню думку, причини.

Результати показують, що серед населення немає однозначного консенсусу щодо причин. Відносно найбільше опитаних вважають, що політичній владі не вдалося докласти необхідних зусиль – про це заявили 46% (зростання порівняно з 41% у лютому 2025 року).

Крім цього, серед вагомих причин називають:

Те, що саме населення не вірило і не готувалося – 35% (проти 32% у лютому 2025 р.).

Те, що Росія володіла занадто великими ресурсами – 21% (зростання з 15%).

Вплив проросійських сил та агентів – 17% (зниження з 21%).

Те, що військове командування не змогло докласти належних зусиль – 15% (зростання з 13%).

Недостатня підтримка Заходу – 15% (зниження з 16%).

Те, що за цей період об'єктивно неможливо було підготуватися і все врахувати – 14% (зростання з 10%).

Довідково: Опитування КМІС "Омнібус" було проведено 19-28 вересня 2025 року методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх підконтрольних уряду регіонах. Всього було опитано 1029 респондентів у віці 18 років і старше, які є громадянами України.