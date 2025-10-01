Рашисти завдали комбінованого удару по Харкову

У ніч на 1 жовтня по місту було завдано ударів керованими авіабомбами та ракетами.

Внаслідок влучань пошкоджено житлову інфраструктуру. У Салтівському районі горіли приватний будинок і гараж, а на території Київського району сталася масштабна пожежа на ринку.



"Різних травм зазнали шестеро осіб: жінки 41 та 80 років, чоловіки віком 27, 21 і 34 роки, а також 25-річний працівник поліції. Одному з постраждалих допомогу надали на місці, решту було госпіталізовано", - повідомляє Нацполіція.

Фото: Нацполіція.