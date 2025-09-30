﻿
Свiт

Строк проживання для набуття громадянства Польщі можуть збільшити: Навроцький подав поправки до закону

Президент Польщі Кароль Навроцький подав поправки до закону про громадянство, які передбачають посилення критеріїв для його набуття. Про це повідомляє PAP.

Згідно з проєктом, мінімальний термін безперервного проживання в Польщі, необхідний для отримання громадянства, пропонується продовжити з 3 до 10 років.

 – Метою проєкту закону є створення умов, сприятливих для більш повної інтеграції іноземців перед наданням їм польського громадянства, – йдеться в документі.

У поясненні зазначається, що для якісної інтеграції в польське суспільство іноземцям потрібно більше часу, а чинний трирічний термін є надто коротким.

У проєкті також звертається увага, що нинішні три роки проживання, необхідні для набуття громадянства, “є одним із найкоротших у Європейському Союзі”.

Це, як відмічається у документі, “може не забезпечити достатнього часу для оволодіння польською мовою на рівні B1, розуміння культури та повної адаптації до соціально-правових реалій”.

– Впровадження запропонованих змін є важливим для забезпечення соціальної та економічної стабільності Польщі в умовах динамічного зростання міграції, – додається в проєкті.

ForUA нагадує, 25 серпня президент наклав вето на ухвалений Сеймом законопроєкт про зміни до спеціального закону, що регулює перебування українських біженців у Польщі.

Документ передбачав продовження до 4 березня 2026 року тимчасового захисту для громадян України.

26 вересня Навроцький підписав закон про допомогу громадянам України. Попередня допомога діяла до 30 вересня, проте для отримання нової допомоги було змінено умови.

 Автор: Сергій Ваха

