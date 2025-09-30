ЄС готує новий посилений пакет антиросійських санкцій

Європейський Союз готує черговий — вже посилений — пакет санкцій проти Росії, який охопить ключові сфери: енергетика, фінансові послуги та міжнародна торгівля.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Одним із головних пунктів нового пакету стане повна заборона імпорту російського зрідженого природного газу (СПГ). Цей крок розглядають як стратегічний удар по енергетичному сектору РФ, який досі залишався джерелом валютних надходжень попри обмеження.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що вже чинні санкції впливають на економіку РФ. За оцінками, російський ВВП, який зростав на 4,3% у 2024 році, може сповільнитися до 0,9% у 2025 році.

“Наші санкції дають результат. Але ми маємо посилити тиск”, — наголосила фон дер Ляєн.

Європейська комісія наразі обговорює деталі нового пакета санкцій із державами-членами ЄС. Очікується, що офіційне узгодження може відбутися вже найближчими тижнями.

Нагадаємо, три європейські країни — Франція, Іспанія та Бельгія — витратили більше коштів на природний скраплений газ із Росії, ніж на фінансову допомогу Україні.

Як повідомлялося, Європейська комісія підготувала документ, у якому пропонується змінити механізм ухвалення санкцій проти Росії. Йдеться про перехід від принципу одноголосності до голосування кваліфікованою більшістю, аби уникнути блокування з боку Угорщини.