Війна

За 300 км від фронту: Дистанційний удар ГУР знищив офіцера Росгвардії та двох окупантів

Бійці Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України спільно з рухом визволення Кавказу провели успішну операцію, внаслідок якої було ліквідовано підполковника "Росгвардії" та ще двох окупантів. Про це повідомила пресслужба ГУР МОУ.

Деталі операції

Операція була здійснена 27 вересня на території держави-агресора, неподалік населеного пункту Тамбукан у Ставропольському краї.

За інформацією розвідки, трьох "росгвардійців" було знищено за допомогою вибухівки, дистанційно приведеної в дію. ГУР МОУ також оприлюднило відеозапис, який, як стверджується, підтверджує деталі успішної ліквідації.

Стверджується, що операція відбулася за підтримки руху визволення Кавказу.

 Автор: Галина Роюк

