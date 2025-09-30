﻿
Надзвичайні події

Транспортний колапс в Одесі: потужна злива паралізувала рух і затопила вулиці

Сьогодні вранці, 30 вересня, на Одесу обрушилася потужна злива, що спричинила значні підтоплення та призвела до транспортного колапсу в низці районів міста. Стихія паралізувала роботу частини громадського транспорту та зробила проїзд неможливим на ключових транспортних артеріях.

Зупинка транспорту та затоплені артерії

Міська влада Одеси підтвердила, що через велику кількість опадів порушено роботу міського електротранспорту. Зокрема, трамваї №7, 13 та 27 тимчасово не курсують через знеструмлення їхніх ліній. Рух трамвая №20 повністю зупинено, замість нього запущено маршрутні таксі. Також змінено маршрути тролейбусів: тролейбус №10 їде лише до вулиці Рішельєвської, а тролейбус №8 – до вулиці Хімічної.

Сильні підтоплення зафіксовані на низці важливих ділянок. Рух повністю неможливий на вулицях Героїв Небесної Сотні (на виїзді з міста), Івана Петрова та Академіка Глушка.

 

Крім того, рух значно ускладнений через підтоплення на таких ділянках, як:

  • Хімічна/Промислова

  • Приморська/Газовий провулок

  • Ширяєвський провулок

  • Вулиця Марсельська

  • Численні ділянки вулиці Інглезі

Заклик до обережності

У зв'язку зі складною ситуацією, міська влада та патрульна поліція закликають водіїв до крайньої обережності. Громадян просять за можливості утриматися від поїздок, доки погодні умови не поліпшаться.

Водіям рекомендують:

  • Обов'язково вмикати ближнє світло фар.

  • Дотримуватись безпечної дистанції.

  • Уникати різких маневрів, пам'ятаючи, що гальмівний шлях під час дощу значно збільшується.

Міські служби працюють над ліквідацією наслідків стихії.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Одесатранспортпідтопленнязлива
