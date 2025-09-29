Колишній чемпіон світу Ломаченко з’явився на публіці: фанати помітили зміни

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко вперше за тривалий час з’явився на публіці.

Світлини з ним з’явилися у фанатському Instagram-акаунті.

37-річний колишній боксер Василь Ломаченко відвідав відкритий турнір в Ізмаїлі на Одещині.

Фанати помітили відразу кілька змін у зовнішності Ломаченка.

Ексбоксер коротко поголив голову, при цьому борода на обличчі залишилася. Також шанувальники звернули увагу, що Василь, ймовірно, погладшав.

Фото: Instagram/loma4enko_

Ось деякі з коментарів під дописом:

Легенда, вочевидь, набрав ваги;

Він так обмежував себе, дотримувався режиму, а тепер більш вільний у цьому;

Має намір у батюшки йти;

Ого, кілограмів 70, якщо не 75.

ForUA нагадує, у червні 2025 року Василь Ломаченко оголосив про завершення кар’єри боксера.