Єврокомісія може переглянути правила вступу України в умовах, коли Угорщина блокує цей процес

Європейська комісія не виключає, що може змінити правила процесу вступу до ЄС на тлі блокування просування України в цьому процесі з боку Угорщини.

Про це повідомив речник Європейської комісії Ґійом Мерсьє, передає «Суспільне».

За його словами, коли країна відповідає критеріям членства, але не просувається вперед без об’єктивних причин, то «під загрозою опиняється довіра до всього процесу розширення».

Мерсьє вказує, що потенційний перегляд процесу розширення може стосуватися лише проміжних етапів. Йдеться про можливість надання Раді ЄС повноважень ухвалювати рішення кваліфікованою більшістю.

Водночас завершення переговорного розділу й надалі ухвалюватиметься одностайно всіма державами-членами, оскільки остаточне рішення щодо вступу також мають погодити одностайно.

«Але ми розпочали обговорення й заявили, що можемо розглянути це питання, але, повторюю, остаточне рішення є прерогативою держав-членів», — додав речник Єврокомісії.

Тим часом Politico з посиланням на дипломатів і чиновників пише, що президент Європейської Ради Антоніу Кошта намагається заручитися підтримкою країн ЄС для оптимізації процесу вступу для нових членів та виходу з глухого кута щодо потенційного приєднання України та Молдови.

За пропозицією Кошти, переговорні кластери — ключові юридичні кроки на шляху до членства — могли б відкривати за згодою кваліфікованої більшості країн ЄС, а не за одностайним погодженням.

«Закриття кластера все ще вимагатиме підтримки всіх столиць ЄС, але нижчий поріг для початку переговорів дозволить Україні та Молдові розпочати реформи, необхідні для демонстрації прогресу у досягненні стандартів ЄС у ключових сферах політики», — пише Politico з посиланням на співрозмовника.

Так, країни могли б просувати свої заявки на членство навіть у разі, якщо одна чи дві країни виступатимуть проти, додало джерело.

Усі 27 держав-членів ЄС уже дали зелене світло для початку переговорів з Україною про вступ до блоку, а втім, Угорщина блокує їх.

Ще торік Будапешт висунув Україні перелік з 11 вимог для того, щоб розблокувати подальший шлях до Євросоюзу. Усі вони спрямовані на посилення захисту прав національних меншин в Україні.

Українська сторона приїздила до Будапешта з додатковими пропозиціями щодо врегулювання всього комплексу питань. Тоді Україна та Угорщина домовилися з 12 травня на регулярній основі організовувати консультації, щоб працювати над озвученими вимогами. А проте Будапешт переніс такі консультації через затримання Службою безпеки України угорських шпигунів на початку травня.

Влада Угорщини провела у своїй країні так званий консультативний референдум щодо вступу України до ЄС, за результатами якого оголосила, що 95% голосів — проти. Сам Орбан стверджував, що членство України в ЄС спричинить «руйнацію Євросоюзу» та війну з росією на території ЄС.

Литва запропонувала розпочати переговори з Україною та Молдовою щодо першого розділу членства в ЄС без згоди Угорщини. Пропонується, що після схвалення 26 держав-членів переговори відбуватимуться на технічному рівні, тобто де-факто, а пізніше буде досягнуто офіційної угоди юридично, коли її схвалять усі 27 держав ЄС, тобто якщо зміниться позиція Віктора Орбана або всього угорського уряду.