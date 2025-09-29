Частина військ РФ опинилась в оточенні на Добропільському напрямку: Сирський повідомив про звільнення 175 кв. км

Головнокомандувач Збройних Сил України, генерал-полковник Олександр Сирський повідомив про значні успіхи українських сил на Добропільському напрямку. За його словами, внаслідок чітких та сміливих дій частина підрозділів російських окупаційних військ опинилася в оточенні.
Про це генерал-полковник написав після чергового робочого дня у військових частинах, які діють на головних напрямках фронту, включаючи Добропільський.
Втрати ворога та звільнені території
Сирський надав конкретні дані щодо втрат окупантів та площі звільнених територій:
Загальні втрати окупантів на Добропільському напрямку становлять 3185 осіб, з них 1769 – безповоротні.
Також ворог втратив 969 одиниць озброєння та військової техніки.
Площа звільненої території за період контрнаступальної операції на сьогодні становить близько 175 кв. км.
Крім того, від диверсійних груп зачищено ще майже 195 кв. км.
Подальші вказівки та забезпечення
Командувач провів нараду з командирами частин, залучених до контрнаступальної операції, де визначив подальші завдання:
Підвищення ефективності вогневого ураження противника, зокрема на дальніх відстанях.
Нейтралізація ворожих диверсійних груп.
Підвищення якості взаємодії підрозділів.
Сирський також повідомив, що ухвалено необхідні рішення для всебічного забезпечення частин і підрозділів, які беруть участь у бойових діях, з урахуванням погіршення погодних умов.
Генерал-полковник вкотре подякував особовому складу за мужність і професійність, завершивши своє повідомлення словами: "Боротьба триває. Слава Україні!"
Автор: Галина Роюк