Частина військ РФ опинилась в оточенні на Добропільському напрямку: Сирський повідомив про звільнення 175 кв. км

Головнокомандувач Збройних Сил України, генерал-полковник Олександр Сирський повідомив про значні успіхи українських сил на Добропільському напрямку. За його словами, внаслідок чітких та сміливих дій частина підрозділів російських окупаційних військ опинилася в оточенні.

Про це генерал-полковник написав після чергового робочого дня у військових частинах, які діють на головних напрямках фронту, включаючи Добропільський.

Втрати ворога та звільнені території

Сирський надав конкретні дані щодо втрат окупантів та площі звільнених територій:

Загальні втрати окупантів на Добропільському напрямку становлять 3185 осіб , з них 1769 – безповоротні .

Також ворог втратив 969 одиниць озброєння та військової техніки .

Площа звільненої території за період контрнаступальної операції на сьогодні становить близько 175 кв. км .

Крім того, від диверсійних груп зачищено ще майже 195 кв. км.

Подальші вказівки та забезпечення

Командувач провів нараду з командирами частин, залучених до контрнаступальної операції, де визначив подальші завдання:

Підвищення ефективності вогневого ураження противника, зокрема на дальніх відстанях.

Нейтралізація ворожих диверсійних груп.

Підвищення якості взаємодії підрозділів.

Сирський також повідомив, що ухвалено необхідні рішення для всебічного забезпечення частин і підрозділів, які беруть участь у бойових діях, з урахуванням погіршення погодних умов.

Генерал-полковник вкотре подякував особовому складу за мужність і професійність, завершивши своє повідомлення словами: "Боротьба триває. Слава Україні!"

