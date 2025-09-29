﻿
Війна

Частина військ РФ опинилась в оточенні на Добропільському напрямку: Сирський повідомив про звільнення 175 кв. км

Частина військ РФ опинилась в оточенні на Добропільському напрямку: Сирський повідомив про звільнення 175 кв. км

Головнокомандувач Збройних Сил України, генерал-полковник Олександр Сирський повідомив про значні успіхи українських сил на Добропільському напрямку. За його словами, внаслідок чітких та сміливих дій частина підрозділів російських окупаційних військ опинилася в оточенні.

Про це генерал-полковник написав після чергового робочого дня у військових частинах, які діють на головних напрямках фронту, включаючи Добропільський.

Втрати ворога та звільнені території

Сирський надав конкретні дані щодо втрат окупантів та площі звільнених територій:

  • Загальні втрати окупантів на Добропільському напрямку становлять 3185 осіб, з них 1769 – безповоротні.

  • Також ворог втратив 969 одиниць озброєння та військової техніки.

  • Площа звільненої території за період контрнаступальної операції на сьогодні становить близько 175 кв. км.

  • Крім того, від диверсійних груп зачищено ще майже 195 кв. км.

Подальші вказівки та забезпечення

Командувач провів нараду з командирами частин, залучених до контрнаступальної операції, де визначив подальші завдання:

  • Підвищення ефективності вогневого ураження противника, зокрема на дальніх відстанях.

  • Нейтралізація ворожих диверсійних груп.

  • Підвищення якості взаємодії підрозділів.

Сирський також повідомив, що ухвалено необхідні рішення для всебічного забезпечення частин і підрозділів, які беруть участь у бойових діях, з урахуванням погіршення погодних умов.

Генерал-полковник вкотре подякував особовому складу за мужність і професійність, завершивши своє повідомлення словами: "Боротьба триває. Слава Україні!"

Нагадаймо, раніше  ми писали, що РФ не вистачає сил для одночасного наступу на кількох фронтах.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаоточенняОлександр СирськийДобропілляДобропільській напрямокворог
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Лукашенко пригрозив «війною на всі гроші»
Полiтика 29.09.2025 09:50:06
Лукашенко пригрозив «війною на всі гроші»
Читати
У столиці закриють сотні ресторанів
Економіка 29.09.2025 09:14:28
У столиці закриють сотні ресторанів
Читати
Чоловік відкрив вогонь по мормонській церкві в США
Свiт 29.09.2025 08:49:05
Чоловік відкрив вогонь по мормонській церкві в США
Читати

Популярнi статтi