Північноатлантичний альянс (НАТО) розглядає можливість посилення правил застосування сили на своєму східному фланзі. Мета — спростити процедуру збиття російських військових літаків, які порушують повітряний простір країн-членів. Про це заявив один із високопоставлених командувачів Альянсу, повідомляє The Times.

Це питання набуло особливої актуальності на тлі частих інцидентів з порушенням повітряного простору останніми тижнями. Дрони та винищувачі неодноразово фіксувалися над територією Польщі, Румунії та Естонії. Крім того, підозріла активність безпілотників спостерігалася поблизу аеропортів та військових баз у Данії, Норвегії, Швеції та Литві.

Посилення спостереження та заклики до рішучих кроків

Вже зараз НАТО посилює спостереження в критично важливому районі Балтійського моря. Туди направлено фрегат протиповітряної оборони та низку додаткових систем розвідки і спостереження.

Низка держав НАТО, що розташовані близько до кордонів з Росією, активно закликають Альянс до більш рішучих дій. Вони вимагають знизити поріг застосування сили у відповідь на російські провокації.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс виступив із заявою, що місію "повітряного патрулювання" НАТО у країнах Балтії, яка передбачає ротаційні розгортання винищувачів, необхідно трансформувати у повноцінну місію "повітряної оборони".

Що означає "повітряна оборона"?

Такий перехід матиме значні наслідки:

Розміщення додаткових систем ППО НАТО в регіоні. Застосування жорсткіших правил використання зброї.

Наразі основним завданням патрульних ескадрилей є супровід російських військових літаків за межі повітряного простору Альянсу, якщо вони не становлять явної військової загрози. Перехід до "оборони" може змінити цю норму.

Обережність vs. Рішучість

Голова військового комітету НАТО, адмірал з Італії Джузеппе Каво Драгоне, підтвердив, що посилення правил є "варіантом" для Альянсу, але вважає, що "поки що зарано" ухвалювати подібні кардинальні рішення.

Водночас, не всі члени НАТО готові до радикальних кроків. Деякі висловлюють серйозні побоювання щодо ризику надмірної реакції на російські провокації, що може призвести до ескалації.

Попри це, риторика Альянсу на адресу Кремля останніми днями суттєво посилилася. Раніше, президент США Дональд Трамп закликав союзників збивати літаки-порушники, а генсек НАТО Марк Рютте публічно погодився з таким підходом.

Таким чином, НАТО стоїть перед вибором між дипломатичною стриманістю та необхідністю рішучої відповіді на дедалі агресивнішу повітряну активність Росії поблизу своїх кордонів.

