У китайській провінції Ганьсу стався землетрус магнітудою 5,6 бала, є постраждалі та руйнування

У північно-західній китайській провінції Ганьсу у суботу, 27 вересня, стався землетрус магнітудою 5,6. Про це повідомляє АР.

За даними китайського урядового сейсмологічного центру, землетрус стався о 5:49 ранку за місцевим часом в окрузі Лунсі на глибині 10 кілометрів. Епіцентр був приблизно за 140 кілометрів на південний схід від столиці провінції – Ланьчжоу.

Relief efforts are underway after a 5.6-magnitude earthquake struck Longxi County in Dingxi City in northwest China's Gansu Province Saturday morning. No casualties have been reported. pic.twitter.com/M7jSFD5Cdm — China Xinhua News (@XHNews) September 27, 2025

Через підземні поштовхи зруйновано вісім будинків, понад 100 будівель зазнали пошкоджень.

За інформацією китайських ЗМІ, постраждало семеро людей.