Захисник національної збірної України і французького «ПСЖ» Ілля Забарний відзначився дебютним голом за паризький футбольний клуб.

Сталося це в матчі шостого туру чемпіонату Франції проти «Осера», який «ПСЖ» виграв з рахунком 2:0, передає Укрінформ.

На гру з «Осером» 23-річний український футболіст вийшов у стартовому складі. На 32-й хвилині Ілля, скориставшись передачею центрального півзахисника Вітіньї, відправив м'яч у сітку із близької відстані. Подвоїти перевагу вдалося іншому захиснику парижан Лукасу Беральдо.

До цього на клубному рівні Забарний забивав по одному голу за київське «Динамо» (зіграв 84 матчі) та англійський «Борнмут» (86). Він також має в активі три забиті м'ячі у складі збірної України.

Завдяки перемозі над «Осером» парижани повернулися на першу сходинку у чемпіонаті Франції - 15 очок у шести матчах.

Фото: psg.fr.