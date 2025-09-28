З Польщі депортували українського машиніста, який п’яним керував потягом з пасажирами

Український машиніст керував пасажирським поїздом, що прямував до Польщі, у стані алкогольного сп'яніння – його депортували. Про це повідомляє Onet.

Повідомлення про машиніста, який керував пасажирським поїздом за маршрутом Київ-Хелм з майже 200 пасажирами на борту, ймовірно в стані алкогольного сп’яніння, надійшло до поліції минулого вівторка після 15:00.

Алкоголь від нього відчули співробітники митно-податкової служби, які виконували службові обов’язки в поїзді.

Поліцейські встановили, що машиністом поїзда був 42-річний громадянин України. Вони провели тест, який показав, що чоловік дійсно вживав алкоголь. У видихуваному ним повітрі було 0,3 проміле алкоголю.

Стосовно українця було розпочато розслідування.

“У зв’язку з порушенням правопорядку поліцейські звернулися до прикордонного посту в Дорогуську з проханням видати рішення про зобов’язання для іноземця повернутися до своєї країни”, – йдеться в повідомленні поліції.

У четвер, 25 вересня, українець був остаточно депортований з Польщі. Йому також було заборонено в’їжджати до Польщі та інших держав Шенгенської зони протягом п’яти років.