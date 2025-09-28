﻿
Свiт

Лавров пригрозив НАТО через можливе збиття об’єктів у небі чи на території РФ

Лавров пригрозив НАТО через можливе збиття об’єктів у небі чи на території РФ

Міністр закордонних справ країни-агресора РФ Сергій Лавров пригрозив, що якщо країни НАТО спробують збити летючі об’єкти в російському повітряному просторі, то нібито серйозно пошкодують.

Його заяву цитують російські пропагандисти.

– Дрон, коли він летить не над нашою територією, якщо він чийсь кордон перетнув, але вийшов з нашого повітряного простору, напевно, всі мають право робити з цим дроном те, що вважають за потрібне для забезпечення своєї безпеки, – заявив Лавров.

Проте російський міністр закордонних справ пригрозив, що якщо будуть спроби збивати чи вражати будь-який летючий об’єкт на території або у повітряному просторі РФ, тоді у НАТО нібито серйозно шкодуватимуть.

– Я думаю, люди серйозно пошкодують, якщо вони підуть на таке грубе порушення нашої територіальної цілісності та суверенітету, – заявив представник країни-терориста.

ForUA нагадує, нещодавно видання Bloomberg повідомило, що європейські дипломати неофіційно попередили Кремль, що НАТО готове збивати російськы літаки у відповідь на подальші порушення свого повітряного простору.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

НАТОмзс рфагресія рфЛавров Сергій
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Нова ударна бригада Швеції та Фінляндії буде розміщуватись біля кордону з РФ
Свiт 28.09.2025 07:29:31
Нова ударна бригада Швеції та Фінляндії буде розміщуватись біля кордону з РФ
Читати
Україна зіткнулася з кадровим дефіцитом: бізнес залучає трудових мігрантів з Індії та Бангладешу
Економіка 27.09.2025 17:15:44
Україна зіткнулася з кадровим дефіцитом: бізнес залучає трудових мігрантів з Індії та Бангладешу
Читати
"Надто добре живуть": У Туркменістані пропонують зупинити підвищення зарплат і пенсій
Свiт 27.09.2025 16:17:24
"Надто добре живуть": У Туркменістані пропонують зупинити підвищення зарплат і пенсій
Читати

Популярнi статтi