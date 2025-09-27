В РФ заявляють, що Україна планує здійснити диверсії у Румунії та Польщі

Речниця МЗС Росії Марія Захарова стверджує, що Україна готує операцію під чужим прапором у Румунії та Польщі з використанням відремонтованих російських дронів.

Захарова послалась на інформацію нібито угорських ЗМІ, кажучи, що Зеленський планує здійснити диверсії в Румунії та Польщі, щоб звинуватити в них Росію. Причина цих дій, як вона стверджує – на полі бою ЗСУ зазнають нищівної поразки.



За словами Захарової, плани полягають у тому, щоб відремонтувати кілька збитих або перехоплених російських БПЛА, оснастити їх бойовим елементом та направити БПЛА під виглядом російських дронів на великі транспортні хаби НАТО в Польщі та Румунії.



Захарова стверджує, що одночасно плани включають дезінформаційну кампанію в Європі з метою звинуватити в усьому Москву.



Результатом цих планів у підсумку, за словами представниці російського міністерства, має стати розв’язання збройного конфлікту між Російською Федерацією і НАТО.



"З метою здійснення цієї провокації 16 вересня на Яворівський полігон Західної України… вже завезені російські БПЛА "Герань". Їх раніше відремонтували у Львові на заводі "ЛОРТА". Якщо все це підтвердиться, то ми повинні визнати: ніколи в сучасності Європа не була так близько до початку Третьої світової війни", - написала Захарова.

Фото: ОП.