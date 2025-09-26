﻿
Здоров'я

Американки масово заморожують яйцеклітини, але не поспішають їх використовувати, – дослідження

Дедалі більше американських жінок заморожує власні яйцеклітини, проте лише 6% згодом використовує репродуктивний матеріал.

Про це свідчать результати нового дослідження, опубліковані в American Journal of Obstetrics and Gynecology, повідомляє MedicalXpress.

У США зростає популярність заморожування яйцеклітин як спосіб відтермінувати материнство.

Виявляється, за останні сім років кількість таких процедур зросла майже в чотири рази — з 4,1 тис. у 2014 році до понад 16 тис. у 2021-му.

Однак парадокс у тому, що лише 6% жінок згодом погодилися використати свій репродуктивний матеріал.

Також було встановлено, що раніше до цієї процедури вдавалися переважно після 35 років, наприклад, серед 38–42-річних цей показник сягнув майже 8%.

Однак відтепер тенденція дещо інша, більшість пацієнток хоче заморозити яйцеклітини приблизно до 34-35 років.

— Заморожування яйцеклітин стало інструментом свободи для багатьох жінок. Тепер вони можуть самостійно вирішувати, коли готові стати мамами, і не хвилюватися, що час працює проти них, — пояснює доктор Ліндсі Кронер, одна з авторок дослідження.

За її словами, молоді дівчата відкладають плани створити родину заради навчання, кар’єри та особистих цілей.

Втім, з віком шанси завагітніти та мати здорову дитину у них такі ж високі, як і при штучному заплідненні.

Вчені зазначають, що збереження яйцеклітин може бути доволі перспективним варіантом. Тож цілком можливо, що з часом відсоток їх використання значно зросте.

 Автор: Сергій Ваха

