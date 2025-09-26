Комітет Ради хоче подвоїти видатки на оборону у держбюджеті-2026

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки ініціював подвоєння видатків сектору безпеки та оборони в проєкті державного бюджету на 2026 рік.

Відповідний законопроєкт оприлюднено на сайті Ради.

За результатами розгляду проєкту державного бюджету на 2026 рік (законопроєкт №14000) Комітет ухвалив рішення підтримати його ухвалення за основу за умови збільшення видатків загального фонду до мінімально необхідного рівня для виконання законодавчо визначених завдань органами сектору безпеки та оборони.

Законопроєктом пропонується збільшити видатки на:

адміністрацію Державної прикордонної служби – 165,5 млрд грн (+25,4 млрд грн від зазначеного в проєкті);

Національну гвардію – 220,3 млрд грн (+39,7 млрд грн);

Міністерство оборони – 4,480 трлн грн (+2,720 трлн грн);

Головне управління розвідки Міноборони – 42,6 млрд грн (+13,1 млрд грн);

Державне космічне агентство України – 989,5 млн грн (+41,5 млн грн);

Службу безпеки – 64,4 млрд грн (+21,5 млрд грн);

Управління державної охорони – 6,3 млрд грн (+1,9 млрд грн);

Службу зовнішньої розвідки – 8,1 млрд грн (+1,7 млрд грн);

адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України – 9,9 млрд грн (+1,6 млрд грн).

Загалом пропонується збільшення видатків загального фонду державного бюджету на 2,8 трлн грн.

Зазначається про необхідність скерувати пропозиції комітету Ради з питань бюджету.

ForUA нагадує, 15 вересня Кабмін подав до парламенту проєкт державного бюджету на 2026 рік.

Загальний обсяг видатків передбачено на рівні 4,8 трлн грн (+415 млрд грн порівняно з 2025 роком), доходи – 2,83 трлн грн (+446,8 млрд грн), а дефіцит бюджету оцінюється у 18,4% ВВП (-3,9 п. п. до 2025 року).

На сектор оборони закладено 2,8 трлн грн (27,2% ВВП), що на 168,6 млрд грн більше, ніж у проєкті бюджету на 2025 рік.

19 вересня Верховна Рада заслухала урядовий проєкт держбюджету-2026 та взяла його до роботи.