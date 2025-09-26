Злочинний синдикат поставляв рашистам африканських новобранців на війну з Україною

Кенійські правоохоронці заявили, що викрили злочинний синдикат, який постачав росіянам кенійських чоловіків для війни проти України.

Про це повідомляє видання Standard з посиланням на Департамент кримінальних розслідувань.

За інформацією правоохоронців, кенійців заманювали до Москви обіцянками надати прибуткову роботу зі щомісячною зарплатою розміром 200 тисяч кенійських шилінгів (1547 доларів США). Однак, коли вони приїжджали до Росії, їх змушували підписати контракт із російською армією, а потім відправляли воювати проти України.

За візи, проїзд та проживання чоловіки платили від 1,65 до 2,31 мільйона кенійських шилінгів (від 12 355 до 17 837 доларів). Причому з тих, хто не вносив плату протягом 35 днів, стягувався штраф у розмірі одного відсотка від загальної суми щодня.

Увечері 24 вересня правоохоронці виявили в апартаментах готелю міста Аті-Ривер 21 кенійця, який чекав на поїздку до Росії. Правоохоронці зазначають, що до схеми причетні «впливові особи» й зараз детективи збирають докази, щоб викрити інших учасників.

Також повідомляється, що внаслідок схеми багато чоловіків зазнали поранень, а дехто не повернувся взагалі. Одного кенійця, який не так давно приїхав назад, шпиталізували до лікарні в Найробі.