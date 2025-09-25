Після атаки окупантів близько 30 тисяч абонентів на Чернігівщині залишилися без енергопостачання

Сили РФ атакували об’єкт критичної інфраструктури Чернігова, повідомив голова міської військової адміністрації (МВА) Дмитро Брижинський.



За його даними, на місці виникла пожежа, яку наразі локалізують рятувальники, жертв немає.

Унаслідок атаки РФ близько 30 тисяч абонентів Чернігова та Чернігівського району залишилися без електропостачання, у районах, які були знеструмлені, знижений тиск в мережах водопостачання, додав він.

Також вранці сили РФ атакували Ніжин на Чернігівщині. За даними влади, на околиці міста зафіксовано влучання близько 14 ударних безпілотників по об’єкту критичної інфраструктури – без електропостачання залишаються близько 30 тисяч абонентів, воду подають за графіком.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.